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疫下過年派電子利市 隨時贏8888元

【明報專訊】自新冠病毒疫情第四波爆發後，政府再度收緊防疫限制措施，並由聖誕節一直橫跨持續到農曆新年。新年向來是全年最重要節日，但如今限聚等措施未解除，社區強制檢測仍然在進行中，金管局早前都呼籲市民使用電子利市，減少面對面接觸。今期就幫助各位讀者，比較各大銀行及支付平台的電子利市優惠，幫助各讀者可安全「隔空」派利市之餘，亦享有不同優惠。

明報記者 王俊騏

各家銀行為鼓勵客戶使用電子利市，並推出抽獎優惠吸引客戶。恒生銀行表示，客戶於農曆新年期間以「轉數快」電子支付方式派發利市，或登記「轉數快」，都可參加應節大抽獎，贏取8888元現金獎，詳情有待公布。至於渣打銀行客戶在本月8日至28日，以SC Pay「轉數快」轉帳向親友派利市，並同時分享SC Pay貼圖，則可參加大抽獎，有機會贏取8888元現金獎，名額5位，還有188元現金獎，名額1000位。

中銀花旗手機銀行派利市 有機會贏現金

此外，中銀香港表示，在本月11日至26日內，只要客戶於BoC Pay或手機銀行派發電子利市，可參加新春「Phone利市」抽獎，有機會贏得8888元現金獎賞，共有10個名額。客戶首次綁定或註冊BoC Pay，並於當月完成交易，也可獲20元獎賞，現客戶每成功推薦一位親友綁定或註冊BoC Pay，都可獲20元。花旗銀行也推出手機「派利市」功能，由2月初至28日，如成功於應用程式Citi Mobile按「Get More」登記參加「Citi派利市大抽獎」，並於2月內派2封電子利市，便合資格參加大抽獎，同樣有機會贏取8888元，名額有2名，或888元名額則有30名。

薦親友開眾安虛擬戶口 雙方獲168元現金獎

虛擬銀行都加入戰團，而且別具心思。眾安銀行表示，由本月10日至28日起會推出電子利市功能。該行計劃還原入利市過程，讓用戶在應用程式中逐一把不同面值的鈔票「塞入」電子利市封內，並可自行選擇電子利市封套，非該行用戶都可以取得其電子利市。

用戶在活動期間每成功推薦一名親友開戶，兩人都可獲168元現金獎，但回贈將以ZA Coin形式發放，用戶須將眾安銀行帳戶連結至ZA Coin帳戶，才可獲有關獎賞。用戶只要經眾安應用程式派過電子利市，都有機會贏取1000元現金。

Tap & Go派利市 有機會贏80GB流動數據

派電子利市除了可抽獎，更可獲得流動數據服務計劃。香港電訊 （6823） 宣布，旗下電子錢包Tap & Go「拍住賞」推出電子利市功能，由本月9日至22日推廣期內，透過手機錢包派發電子利市，累積派發次數最多的首10名客戶，有機會贏取csl 24個月80GB本地流動數據5G服務計劃。

內地電子支付平台早年已「發紅包」功能，今年亦有推出電子利市活動，包括騰訊 （0700） 旗下電子支付平台微信支付。即日起至本月28日，微信支付香港用戶可透過「轉數快」轉帳派利市，同時製作利市，選擇電子利市封。較早前微信支付更推出畫圖利市功能，用戶派利市時，可預設不同難度的畫圖題目給親朋戚友，收款者只要畫出指定圖案便可拆開利市。

微信支付可自製電子利市封

整合各銀行及平台的電子利市優惠及特點，如果只是想要參與抽獎，自然是選擇大型銀行如恒生、中銀、渣打及花旗等，同樣有機會贏取8888元，而且參加抽獎條件較簡單。而眾安為只要派電子利市便有機會獲1000元獎賞，而且若希望多花心思在電子利市設計，又希望有真實封利市的感覺，都可考慮。

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