賈躍亭以股代債 FF上市可望還清債務

賈躍亭之所以仍然受內地市場關注，除了樂視網的破產除牌連累大量股民，亦因為他曾經令兩名內地商界大佬，一人落淚一人動怒。2017年4月，樂視資金鏈斷裂，當時融創（1918）董事長孫宏斌充當「白武士」斥150億元人民幣救亡，震撼市場。惟樂視沉痾難治，賈躍亭更在3個月後遁走美國，同年9月孫宏斌在港出席業績會，提及樂視竟罕有淚灑當場。

曾令孫宏斌落淚 許家印動怒

一年之後，恒大中國（3333）主席許家印旗下恒大健康（0708）宣布斥20億美元分三期入股FF，但才注資了首期8億美元，雙方關係便在短短4個月後破裂，還鬧上仲裁法庭，雖然最終達成和解，但許家印最終決定自行研製電動車「恒馳」，恒大健康亦改名恒大汽車。

雖孫宏斌和許家印碰一鼻子灰，惟今次吉利董事長李書福與二人有所不同，一方面吉利主要是為FF代工，資本投資只是小量，更重要是今日的FF已不再是賈躍亭的FF。

賈躍亭已非股東或領導人

賈躍亭於2019年在美國申請個人破產兼辭去FF行政總裁一職，改任首席產品和用戶官；去年7月完成債務重組，將個人所持FF股權注入第三方管理的債權人信託，以債轉股方式償還其所欠本金29.6億美元。而FF亦任命了在寶馬任職多年的Carsten Breitfeld為行政總裁。換句話說，今時今日的賈躍亭既不是FF話事人，亦不是股東，只是一名「打工仔」，然而只要FF成功上市，股價水漲船高，纏繞賈躍亭多年的巨額債務便將有望還清。