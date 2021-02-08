傳珠海參投 法拉第未來可望回國量產 賈躍亭聲譽問題或成主要風險

明報記者 陳子凌

據路演資料，FF將借殼一間名PSAC的特殊目的收購公司（SPAC）於美國上市，集資額10億美元（約78億港元），其中包括PSAC的2.3億美元現金，以及由新成立私募PIPE的7.95億美元；預計今年第二季完成借殼，FF估值將達33.8億美元，以擴大後股本3.38億股計，相當於每股發行價10美元。

指FF將借殼美國上市 集資10億美元

PIPE的基礎投資人當中，除了吉利集團已表明會小量投資，及探討由集團與富士康合營公司為FF代工的可能外，還包括出資1.75億美元的中國某一線城市，FF亦將在該一線城市成立中國總部，從而獲得稅務、用地等政策優惠。

珠海成立法法汽車 國資委不否認參投

雖FF沒表明出錢出力的是哪個城市，但據內地企業查冊，去年12月FF在珠海橫琴成立一間新公司法法汽車（珠海），註冊資金2.5億美元，經營範圍包括電動車產銷，令珠海市國資委的身影浮出水面。而珠海市國資委未有否認參投FF，只表示「不予置評」，且有內媒報道，珠海市國資委還牽頭了當地龍頭企業格力和華發出資。

內地汽車行業分析師梅松林認為，一方面國策支持電動車行業，加上有合肥市政府投資蔚來的成功例子，令地方政府有理由向電動車企業拋橄欖枝，因此珠海市參投FF及助其回國建廠並不奇怪，不過，成功回流並不代表FF可如預計般在2024年出現盈利。梅松林指出，FF首款量產的高檔電動車FF91，定價介乎65萬元至110萬元人民幣，在內地市場較難取得價格優勢。更重要是，縱使賈躍亭已不再是FF持有人，但其「往績」太令人印象深刻，擺脫不了賈躍亭影子的話，對FF的品牌效應始終有影響。

事實上，FF路演資料列出的風險因素當中，亦把賈躍亭的聲譽列入其中，雖認為賈躍亭於內地的債務問題和信用聲譽雖與FF沒直接關係，但不能保證不會對FF經營帶來負面影響。