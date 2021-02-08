中國平安：料今年業務可回復正增長

平保自2018年開始進入業務改革，壽險代理人數減少，新業務價值放緩。去年平保指改革成果會在今年顯現，不過該行在今年則指改革至2022年見更大效果。姚波表示，改革難度較高，在加上疫情的影響較長，不過改革階段性目標，例如整體計劃設計、代理考核管理等仍按既定計劃進行。

姚波指，該行今年會繼續在產品和銷售渠道改革。例如在產品方面，今年該行加入多個針對不同等級客戶的危疾產品，引入按疾病嚴重程度計算賠付比例，同時結合集團其他服務，例如平安好醫生（1833）網上問診等，以提升與同業產品競爭的壁壘。

不完全受小貸平台出資要求影響

監管部門去年底針對金融科技企業，推出多個監管措施，例如建議小額貸款平台的貸款出資率需達三成，導致螞蟻集團上市失敗。問及對陸金所（美股代號︰LU）貸款業務影響，姚波指該行普惠貸款是與銀行和險企，以擔保模式合作，認為陸金所不完全受三成出資要求影響，不過該行自有出資較螞蟻相對為高。他認為互聯網金融相關的監管要求近期已清楚，減低不確定性，陸金所上市以來股價有不錯表現，反映投資者長期認同陸金所的業務模式。