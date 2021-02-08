九巴啟用「e度嘟」電子支付 中銀為收款行

暫未可享政府相關補貼及優惠

乘客上車時只須於一站式收費器，輕拍配備感應式支付功能的信用卡、流動電子錢包或掃描二維碼，即可進行付款。收費器發出提示響聲並顯示「歡迎乘搭」代表交易完成。跟現時八達通付款設定一樣，同一張信用卡或支付帳戶每次交易須相隔五分鐘。

中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施稱，為將電子支付拓展至生活消費層面，該行持續與不同商戶及機構合作，進一步推動無現金交易。該行自去年5月底開始，向全線龍運巴士的電子支付系統提供收款服務，發現其上季電子支付使用量，按季急升近50%，反映乘客對新的電子支付方式日益接受。

Alipay HK二維碼付款擴至富裕小輪

另Alipay HK宣布，旗下以二維碼支付交通工具費用的易乘碼（EasyGo）服務範圍，現已擴大至九巴及富裕小輪，服務除了給予市民多一種付款選擇，更助提升營辦商結算效率，方便管理。首階段會為500部九巴巴士，以及富裕小輪來往中環及紅磡航線提供相關服務。