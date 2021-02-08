會計師公會將推一人一票諮詢 料年內難修例 新會長自言「真正有意改革的人」

明報記者 馬迪帆

上任會長同樣曾提及希望任內可推「一人一票」諮詢，不過最終「只聞樓梯響」。鄭中正透露，根據初步收集意見，現時會內仍有諸多分歧，包括選舉原則、投票方式、資格等，而諮詢文件正是要展示不同意見，以推動透明化討論。

鄭中正表示，諮詢期料時長3個月，若多數會員意見傾向一致，便能迅速推進下一步工作；但若意見分化，便仍有需要繼續解讀及研究。他坦言，即使成功釋出諮詢總結，修訂《專業會計師條例》的過程也將成為最大挑戰，料年內完成修例是無可能。

修訂《專業會計師條例》挑戰大

推進公會民主選舉過程將涉及立法會修例，惟曾任會計界議員8年的梁繼昌去年遭人大「DQ」，即時失去議員資格。立會內迎來會計界代表「真空期」，鄭中正坦言，無代表的現狀是「好慘」，因為多項法例都與本地會計界息息相關，但現時無人可代表業界議政。他表示，暫時只能直接與政府官員接洽，如尋求財庫局局長許正宇幫助，以商榷修例事宜。被問及來年是否有意選議員，鄭中正表示不會參選，亦不為任何人選背書，他笑指對從政無興趣，「唔好搞我住」。

鄭中正上任未幾，便因被誤解為「民主派」而遭到建制派媒體狙擊，「起底」他此前曾遭到公會譴責及大額罰款。翻查資料，國衛當年任大發證券核數師，但未能發現大發挪用客戶款項情况，而鄭為項目負責人。

對從政無興趣：「唔好搞我住」

鄭中正澄清指，事件已過去18年，當時法官判詞一早對各方角色作出釐清，而事件判決後，自己出任多項政府公職，相信足以說明自身專業水平及操守。

他笑指，自己毫不介意被標籤為「改革派」，因為「改革是百利而無一害」，但作為廣西政協，「民主派」標籤則純屬誤會。他承認，會內現時有不同陣營，但願對所有意見持開明心態，相信無論「民主派」或「保守派」，均能與其合作。