中央反壟斷 利中小型科技股

繆子美分析，中央是次出台科網企業反壟斷政策，只是為了不讓巨頭用壟斷優勢去破壞公平競爭、創新的環境，這是既積極也有利於行業發展的政策，尤其是有利於中小型、創新型企業，「當前行業發展仍處在成長期，電商滲透率僅為25%，還有很大提升空間。另外，行業格局也沒有固化，私域電商、帶貨直播等新的商業模式還在不斷湧現，短視頻、雲計算、企業級服務等賽道還不斷有新的企業在崛起，因此，互聯網仍是中國最具投資價值的方向之一，優質公司更多集中在港股。

中資醫療股具創新能力 料續受北水青睞

另外，繆子美也看好個別中資醫療股，指自身具有創新研發能力、有豐富的在研產品線和強大銷售團隊的公司將可跑出，它們不少在本港上市，料將受到更多南向資金的追捧。

繆子美指出，內房及內銀近月股價表現跑輸大市屬事出有因。她分析，內地地產行業在監管趨嚴的背景下，土地出讓、地產價格、融資等都受到限制，這也意味着估值模型中的成本、毛利等都已被固定，亦無法加財務槓桿，因此並不難理解為何機構投資者缺乏佈局熱情。

此外，繆子美分析，早前市場押注內銀股的邏輯在於，當銀行積累了足夠多的客戶後，可利用較強的零售管道、交叉銷售能力等發展壯大，但銀行負債品質管理等一系列監管指標可能導致銀行的行為更趨一致化，同時還面臨讓利實體、房貸調控的壓力。

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