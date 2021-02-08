富達繆子美：A股行情未完 北水續流入港股

去年12月18日閉幕的中央工作經濟會議，確定內地政府今年的主要發展目標和政策基調，當中，表明今年「（貨幣及財政刺激）政策不會急轉彎」，即意味收水的時間不會過早、力度亦不會太大，是過去一個多月中資股表現強勢的原因之一；而市場普遍認為，隨着今年下半年內地通脹升溫，人民銀行有機會收緊銀根，出現所謂的「政策頂」，故此中資股表現今年上半年料勝下半年。

繆子美表示，中國人民銀行長易綱在上月27日舉行的「達沃斯議程」對話會上其實已就何謂「政策不會急轉彎」進行了更清晰的解釋。她引述易綱在該對話會上表示，中國貨幣政策會持續聚焦於支持經濟，但同時也會關注風險，而風險在於：

（1）中國宏觀槓桿率去年有所上升；

（2）不良貸款比率有所上升；

（3）關注外部風險，這主要指跨境資金流動。

另外，人行貨幣政策委員會委員馬駿日前也表示，關注內地槓桿率上升得太快、要求貨幣政策開始調整，觸發前周內地及本港股市曾明顯回吐，惟上周已調頭回升。

美聯儲料續放水 再通脹交易未完

雖然內地及本港股市短期波動增加，但繆子美認為，再通脹交易（Reflation Trade、經濟衰退時期往往會出現通縮，不利投資及消費，政府透過貨幣及財政政策刺激個別物價出現通脹，以減低整體通縮影響，由此亦帶來投資機會）不會完全逆轉，原因是：

（1）市場對美國新總統拜登的刺激政策仍抱有期待；

（2）美國財長耶倫在國會聽證會上的寬鬆表態令市場感到未來刺激政策仍存空間；

（3）近期美元雖然反彈，但幅度不算大，中長期「弱美元」格局未變，商品和物價普遍還在上漲。

因此，繆子美認為，不論在本季或上半年來看，內地A股依然受惠於資金相對充裕的大環境，預計將延續向好的行情。

港股科技色彩漸濃 利吸北水

另一方面，繆子美指出，今年以來內地新基金發行如火如荼，新發行的基金能夠通過港股通投資港股，額度上限一般是50%，比例並不算低。她形容，「港股具有不可取代的優勢，具備獨特的投資價值」，原因包括，（1）對於低估值行業，港股往往比A股更便宜，派息率更高；（2）隨着近年阿里（9988）及京東（9618）等在美國上市的中資科技股來香港二次上市，令港股科技色彩愈愈來濃厚，也屬北水的投資標的。

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