資金太多新股過熱 「故事股」屬投機非投資

「兩至三年後股價便會回到現實」

蘇達輝首先指出，他不會評論個別股票，而由於目前流動性十分充裕，因此新股市場出現一點瘋狂，並不令人意外。他教路，個別「故事股」（story stock）在短時間內有非比尋常的好表現，吸引人參與屬正常，但強調一定要認清楚參與的目的是投機，既要控制注碼，亦要準備隨時離場，「如果你具備這樣的經驗及心態（mentality），這其實只是賺錢的一種方法而己，大量的流動性令很多股票價格可以短期急漲，但經過兩至三年後（股價）便會回到現實（come back to earth）......你可以用這些股票作賭博，但記 着這是投機、不是投資」。

作為機構投資者，蘇達輝認為，在「故事股」以外，市場有更好的投資機會，某些看來沉悶的股票，例如去年因為宣布不派息而股價已大跌的國際銀行股，今年起若能夠逐步恢復正常派息，便值得留意。

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