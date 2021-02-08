晉達蘇達輝：盈利增長帶動 牛年中資股機會多

明報記者 葉創成

延續去年3月下旬開始的牛市走勢，恒指踏入2021年曾升勢如虹，前周一最高報30191點，與去年底收市價27231點比較，3個多星期便勁升近3000點，惟前周中後期沽壓湧現，前周五低見28259點，從高位回落近2000點，上周又再由中資科技股及醫療股領漲（見表），升1004點，收報29288點（見圖1），走勢反覆、波動增加，相信不少讀者均關注後市何去何從。

蘇達輝1980年取得劍橋大學歷史系學士學位，1987便創辦資產管理公司Guinness Flight Global Asset Management，1998年該公司獲晉達收購，他轉為任職晉達至今，是同年代的精英。在第149期（2018年5月21日）封面故事蘇達輝已從中美博弈大局分析環球投資大勢：「中國是近年世界的新興力量，正在威脅美國的世界一哥地位，故美國本土一直有聲音指要遏制中國崛起……所以中美之間不止有貿易糾紛，而是兩個不同體制在競爭」，跟着港股亦曾沽壓湧現，恒指由2018年5月位處30000點邊緣，回落至當年10月最低報24540點，此後兩年多以來，恒指曾先升後回，至去年3月中下旬以來則大漲小回至今。

特朗普制華反令中美國力差距收窄

在是次專訪中，蘇達輝認為過去兩年多以來，中國在與美國的博弈中屬佔優的一方，兩國國力差距正在收窄，「中國在科技領域上正在追趕美國，建立自己的科技生態系統，雖然此舉屬很大的挑戰，前路艱巨，但由於中國能夠就此投入大量資本，經過一段長時間的努力，最終也有望成功。你看美國的話，雖然（上屆總統特朗普任內）白宮出台很多政策擬對付中國，但結果只是令中國更着力刺激內需、支持經濟增長，推動中國在製造業的供應鏈上往上移，以及更進一步開放資本市場，例如目前中國政府正致力推動人民幣電子化國際化，希望不再依賴以美元為主導的全球支付系統，所以特朗普其實只是令中國更強大，與政策的原意屬相反效果」。

「另外，近年環球資金流入中國以至亞洲，基本上是（用於投資實業）可以支持當地經濟增長，但你看美國的話，資本只是用來令經濟進一步『金融化」，流動性充裕只是帶來『金融工程』令估值上漲，惟卻沒有對經濟增長帶來很大貢獻。所以，目前中國經濟增長勢頭的確優於美國，不單經濟增長較快，增長質量亦較高」。

事實上，根據京東科技首席經濟學家、研究院院長沈建光的報告，近年中美經貿關係在美國持續對華加徵關稅的背景下曾不斷惡化，導致2019年東盟超越美國成為中國第二大貿易伙伴；然而去年新冠病毒疲情擾動全球經貿秩序，中國率先走出疫情陰霾後，成為全球產品供應鏈中堅力量，在全球貿易規模萎縮10%的背景下，中國出口增速逆勢走高，佔全球比重從2019年的14%大幅躍升至18%。

即使在關稅加碼背景下的中美貿易也表現超預期，中國去年1至11月對美國出口累計達到4058億美元，按年上升5.7%，11月更增長46.1％，增速較中國出口至東盟、歐洲及日本更高（見圖2）。

拜登接任美國總統 有利中美合作

特朗普在2016年競選美國總統時藉針對中國的口號勝選，因此他在2017年1月上任後亦有不少具體行動對付中國以向支持者交代，惟隨着上月20日白宮易主，拜登上任美國總統之後，上周首次在國務院就外交問題發表重要講話，指雖然中國是美國的經濟、安全及民主價值上最主要的競爭對手，而美國會對抗中國的經濟約束、人權、知識產權及全球管治上的侵略行為，但他亦強調，只要符合美國利益的時候，隨時可以與中國合作。

蘇達輝分析，美國及中國是全球首兩大經濟體，並且在眾多領域上各自有影響力，因此兩國合作才是正途，而事實上，兩國在氣候暖化及中東問題上有不少共同利益。他認為，即使在拜登未來4年的總統任期，與過去4年特朗普在任時對華政策會略有不同，中國與美國在經濟上差距仍會進一步收窄，這是難以避免的。

恒指30000點心理關 遲早可破

有分析指中國將在未來10年取代美國成為全球最大經濟體，蘇達輝認為此是完全可能的，而在期內中國經濟持續增長的過程中，將為中資股帶來很多投資機會。目前恒指成分股逾半收入來自中資股，而蘇達輝相信，在中資股今年整體盈利增長理想的情况，恒指應該仍有上升空間，前周一升穿30000點後未能企穩急回，只是正常的技術調整。

「人們的心理總是這樣的，恒指在升抵整數（Round number level）後往往會出現調整，但最終來說，（30000點）整數亦只是一個數字而己，遲早也會被升穿，甚至再創新高（恒指歷史高位為2018年1月的33484點），原因是基本因素理想，尤其是我們去年已見證了流動性充裕所帶來的估值上升，現在應可以看到由盈利改善帶動的股價增長，具備這些建設性的力量，它（恒指）傾向升穿前頂」。另外，其實不止恒指今年以來大漲小回，美股標指、納指，以及MSCI全球指數上周亦屢創新高，蘇達輝分析，全球主要經濟體去年首季先後爆發新冠病毒疫情令經濟重挫、失業攀升後，全球主要央行的貨幣政策是聚焦於放水印鈔以刺激經濟改善就業，對資產價格通脹（Asset Price Inflation）有很高的容忍度，全球股市因此顯著向好。

環球央行挺經濟 容忍資產價格通脹

既然是次中資股以及環球股市牛市是由流動性所催生，蘇達輝認為，一旦經濟增長及就業情况回復正常，或者是通脹突然升溫，央行因此收水，股市便會出現明顯調整；而內地經濟早於去年第二季已走出疫情，全年GDP實現正增長，目前人民銀行是在全球主要央行中最有條件收緊銀根的，這亦解釋為何人行官員前周發表關注資產泡沫的言論後，港股亦隨即出現明顯調整。蘇達輝在辛丑牛年的新年願望是，投資者能夠繼續好好享受流動性充裕所帶來牛市，關於通脹及收水的憂慮希望最快明年才會變成事實吧！

[封面故事]