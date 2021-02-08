經濟

太古城3房售2228萬 19年升值近4倍

【明報專訊】一手新盤銷情熾熱，亦帶動二手市况；港島指標屋苑鰂魚涌太古城，2月至今已錄最少11宗成交，美聯高級分區營業經理陳彪稱，春櫻閣中層G室、實用面積1015方呎3房連套間隔，經議價後減價22萬元或1%，以2228萬元市價成交，折合實呎21,951元。

陳彪續指，上述太古城原業主2001年底以約478萬元購入，帳面獲利約1750萬元或約3.7倍。

「志雲大師」2260萬沽柏傲山2房戶

另市場消息指，有「志雲大師」之稱的娛樂圈名人陳志雲，持有的天后柏傲山3座高層C室、實用面積716方呎兩房戶，新近減價120萬元或5％後，以2260萬元沽出，實呎3.16萬元；資料顯示，陳2015年一手購入單位時獲發展商新世界（0017）提供約310萬元回贈，實際價錢約1900萬元，估計現賺約360萬元或約兩成。

中原區域營業經理王勤學稱，元朗世宙新錄2座中層E室成交，實用面積431方呎兩房間隔，向內園，原業主微減7萬元後以678萬元沽出、實呎15,731元；原業主2015年底以514萬元一手購入，帳面賺164萬元或約32%。

維景灣畔兩房吸引10組睇樓客

代理消息指，將軍澳維景灣畔13座低層H室，實用面積503方呎2房戶，原業主叫價830萬元，吸引逾10組準買家睇樓，終以約795萬元易手，即減35萬元或4%、實呎1.58萬元。原業主2007年以281萬元購入，帳面賺514萬元或1.8倍。

十大屋苑兩日18成交 按周彈64％

十大屋苑方面，中原統計，過去兩日錄得18宗成交，較上周末11宗回升64%，僅藍田麗港城零成交，成交最多屋苑為天水圍嘉湖山莊、鰂魚涌康怡花園，過去兩日同錄3宗成交。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，樓市氣氛熾熱，新盤開售非但沒搶去二手客源，反而帶動購買力「井噴式」爆發。

相關字詞﹕維景灣畔 布少明 陳永傑 世宙 十大屋苑 太古城

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