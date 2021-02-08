經濟
發展商訪問

嘉里今年推3豪宅 聚焦龍駒道萬呎「巨無霸」

【明報專訊】市場憧憬疫苗效應下，將有效控制新冠疫情，嘉里（0683）旗下嘉里發展香港區總經理湯耀宗接受訪問稱，全球抗疫及致力重啟經濟活動，加上量化寬鬆、市場需求強勁等因素不變，集團對本港樓市走勢仍樂觀，今年計劃推出3個全新市區豪宅，涉單位總數737伙，當中以九龍半山龍駒道3號，提供3幢逾1萬方呎「巨無霸」洋房，為九龍半山樓王最矚目。

湯耀宗：全面恢復通關勢剌激樓市

嘉里一直以發展豪宅為主，推盤方面向來走貴精不貴多路線，湯耀宗表示，在全球量化寬鬆和剛性需求持續下，只要發展商以貼市價推盤，市場就具承接力；若中港兩地稍後全面恢復通關，對市道更具直接剌激作用。

嘉里今年推出的3個市區全新盤，涉單位總數737伙，率先登場、擬新春後開售的喇沙利道瀚名，已上載樓書，稍後開放現樓示範單位；項目提供73伙，60伙屬實用面積298至409方呎1房戶，另12伙實用面積1132方呎3房戶，及1伙實用面積1990方呎頂層特色大戶。

港島南岸2期 船和海洋作設計意念

至於另兩個「主菜」，包括與信置（0083）合作的港島南岸2期（黃竹坑港鐵站上蓋2期），現正待批預售樓花，部署第二季開售。

項目由2座組成，提供總樓面約49.3萬方呎涉600伙，物業外形會配合南區的天然環境，引入「船」和「海洋」設計意念，預計2023年8月落成，單位實用面積約300餘至1400餘方呎，間隔涵蓋1房至4房，主打2房和3房戶（約400餘至600餘方呎），另設2000餘方呎特色大戶。

湯認為，黃竹坑現時已有港鐵接通外區，更由昔日工廠區，逐漸變身為港島南新興商貿區，近年更有不少藝術產業進駐區內，加上南朗山一帶的自然風光，豐富了黃竹坑的內涵。

龍駒道3號呎價有望再創九龍新高

嘉里今年另一重點新盤，還包括九龍半山龍駒道3號項目，雖屬同系龍駒道9號緹山（45伙）的姊妹作，但屋苑規模更大，提供總樓面約34.3萬方呎涉64伙，最大亮點是設有3幢實用面積逾1萬方呎的「巨無霸」洋房，為九龍半山樓王。

至於另61伙分層單位，主打4房和5房設計，實用面積4000餘至8000餘方呎，同屬九龍市區罕見分層大戶。

湯續稱，龍駒道3號正申請滿意紙，最快第三季推出，料將以招標形式推出，成交呎價有望再締造九龍新高紀錄。事實上，緹山一伙頂層實用面積3017方呎4房連天台特色戶，2019年中以逾3.07億元、呎價10.18萬元售出，呎價創九龍一手分層物業新高。

明報記者

[發展商訪問]

相關字詞﹕龍駒道3號 緹山 港島南岸2期 瀚名 嘉里

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