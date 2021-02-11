帝御．嵐天加推112伙 折實均呎1.58萬

是次加推單位實用面積由192至357方呎，屬開放式至1房連衣帽間戶型，維持最高9%折扣，入場單位為第7座3樓單位11室，實用面積213方呎開放式戶，折實價329.96萬元，折實呎價15,491元。

林達民：約三成買家採建期付款

另帝御．嵐天首輪售約243伙中，林達民稱，選用建築期付款的買家約佔29％；若買家採用建築期付款，最高直減折扣4％，比即供付款低5個百分點。

綜合市場資訊，2月首個周末（6、7日）、即鼠年最後一個周末，一手新盤錄約435宗成交，創自去年6月底、受長實（1113）開售將軍澳日出康城SEA TO SKY帶動下共售出約500伙後的約7個月來周末新高。

新盤兩日435成交 7個月來最旺

除帝御．嵐天熱賣外，會德豐地產啟德MONACO亦錄得成交，第2B座15樓A室以1793.8萬元售出，實用面積727方呎3房戶，實呎2.46萬元；項目1月至今累售327伙，套現38.7億元。同系藍田KOKO HILLS以1247.9萬元售出一個3房戶，實用面積584方呎，呎價2.13萬元。

新地（0016）南昌站匯璽低座日鑽匯，最新以4492.49萬元售出6樓A室，實用面積1896方呎，折合實呎2.36萬元，為項目本月首宗一手成交。