經濟

安達臣道安峯折實均呎2萬 首推68伙 低凱滙餘貨一成 料牛年第一盤年初九開賣

【明報專訊】新盤市况熾熱，華懋旗下樓花期長約29個月的觀塘安達臣道新盤安峯，有機會先拔頭籌成牛年首個開售全新盤，昨以折實均呎20,363元首推68伙，一房折實入場費約793萬元起，料本月20日、即正月初九日首輪發售。由於屬安達臣道首個私宅，安峯開價未算太進取，相對觀塘市中心和啟德新盤的呎價水平低約一成。

明報記者 李舒盈、林可為

華懋銷售部總監吳崇武稱，安峯首推68伙提供最高20%直減折扣（華懋集團成員另加2.5%折扣、華懋特選客戶另加1.5%折扣），整批折實均呎20,363元，涵蓋1房至3房戶、實用面積377至831方呎。實用面積377方呎一房折實入場費792.9萬元起（3座6樓C室、折實實呎2.1萬元）。整批單位以價單定價計，市值逾10.3億元。

折扣最高20% 一房折實793萬入場

至於建築期付款，最高折扣14.5%，與即供相差5.5個百分點；若買家採建築期付款，首批有15伙售價低於1000萬元，意味最高可承造八成按保。

吳續稱，安峯即日對外開放設於荃灣如心廣場的示範單位，並接受認購，料2月20日、即新春年初九展開首輪銷售，他形容是次屬「市場期望開心價」，首輪開售前擬加推2號價單。

相對信置（0083）和市建局合作的觀塘凱滙，最新公布加推的118伙的折實均呎22,638元、及會德豐地產上月推出的啟德MONACO的首推折實均呎22,669元，安峯首推折實均呎皆低約10%，相信是與安峯樓花期長約29個月，兼屬安達臣道首個開價私宅，發展商開價未敢太進取。

推最高九成按揭 非「呼吸Plan」

華懋亦提供高成數按揭，樓價高於1300萬元單位最高承做85%按揭，1300萬元以下最高承做90%按揭，還款期最長30年；華懋銷售總經理陳慕蘭表示，申請者需出示入息和還款能力證明文件，並非市場俗稱的「呼吸Plan」（即不需任何文件亦可申請貸款）。

價單顯示，首60個月利率為P減2.5厘計（P為5厘）、第61個月起利率為P加1厘。

另華懋擬為安峯住客提供一系列醫療相關服務，如借出輪椅、提供定期健康檢查等。樓書資料亦顯示，第5座單位增添部分方便長者的配套，如浴室選用趟門，以及浴缸旁裝置扶手。安峯共提供334伙；包括38伙1房戶，實用面積339至377方呎；兩房戶166伙，實用面積523至650方呎；130伙3房戶，實用面積776至907方呎。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，2月迄今新盤整體成交已約有530宗，今年在疫情影響下，港人均留港消費，料睇樓活動將如常，料2月一手成交可達2000宗。

相關字詞﹕如心廣場 呼吸plan 安峯 華懋

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