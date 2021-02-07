房貸頻收緊 把灰犀牛關進籠子裏

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2021年2月7日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
嵐天首輪281伙 即日沽八成半 LP10同日對撼 推179伙售近80%
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【明報專訊】2021年首月，內地多個一二線城市傳來房貸額度緊張、利率上浮的消息，個別銀行甚至被揭已經停貸。每年年初，一般是房貸額度最為充裕的時候，為何今年反常？
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