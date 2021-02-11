許繹彬：過年前難有突破 過年後挑戰30600

恒指走勢反覆 現階段只宜小注

筆者認為，儘管大市出現技術反彈，但在3萬點附近徘徊，走勢較為反覆，進一步上升料舉步維艱，建議現階段小注怡情，持盈保泰過肥年，待年後成交轉趨活躍，才可望挑戰30,600水平，暫看28,800為支持位。

心水股份方面，筆者建議留意動作多多、業務範圍多元化、還市傳會分拆物流業務的京東集團（9618） ，加上一眾新科技股及電商股升勢淩厲，京東表現仍相對含蓄，但挑戰400元大關亦非無可能。

京東有機會闖400元關

另一邊廂，美國改朝換代，新總統拜登上場，決心先解決疫情，推出百日口罩令，一改前總統毋須戴口罩的做法，可見其「先安內後攘外」的管治理念，料短期專注控制疫情，振興經濟。對外的政策會是第二步，中美緊張關係暫時紓緩，對港股是福是禍？不妨拭目以待。

至於美股與港股走勢有點雷同，道指跌穿30,000點後，很快重返30,500點，但之後牛皮，出現無風起浪的情况也不足為奇。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]