疫市下散戶活躍 莊家交易量激增

美1月期權交易量創新高 按年增62%

美股成交量激增之際，期權交易也趨活躍。期權清算公司（OCC）的數據顯示，美國1月期權交易量創歷史高位，按年增長62%。股票衍生品清算所表示，僅當月就清算逾8.43億份期權合約。期權交易巨頭海納國際集團（SIG）稱，1月最後一周的認購期權訂單，約五分之一來自散戶的小額交易。

即使逼空大戰落幕，GameStop等散戶熱捧的股票價格大跌，對Virtu Financial、Citadel Securities、海納國際集團等高頻交易商卻沒有影響。因為只要交易量增加，這些莊家就可從中受惠。今年以來，唯一公開上市的美國高頻交易商Virtu Financial的股價上漲約一成，短線交易活躍提升Virtu Financial的季度業績前景。分析師預計，該公司在本周四（11日）公布的季績有望大躍進。向高頻交易商賺取「訂單流付款」（PFOF）費用的免佣金交易平台羅賓漢，僅在12月已獲得9100萬美元的PFOF收入，折合成年率其銷售額逾10億美元。

[企業地球村]