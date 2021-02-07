美參院通過紓困方案 中小型股指跑贏

三大指數收復前周跌幅

道指上周五則升0.3%，收報31,148點。總結全周，道指上升3.89%，標指上升4.65%，納指上漲6.01%，全面收復前一周的跌幅。羅素2000指數上升7.7%，為去年6月初以來的最佳單周表現。有「恐慌指數」之稱的VIX指數全周下跌36.93%至20.87點，為近兩個月以來新低。

民主黨入主白宮兼取得國會多數，市場預期可通過大額財政刺激，加上GameStop（GME）、AMC等小型熱炒股急升，羅素2000指數今年上升14.77%，表現勝納指和標指（見圖）。嘉信理財交易及衍生品副總裁Randy Frederick認為，股票已從過去3個月的波動時間快速回復，本周初期雖有小幅回調的信號，但認為最壞的時間已經過去。

討論區熱捧 LAIX周五曾漲3倍

此外，就業數據加深大幅救市方案預期，市場繼續消化未來通脹預期，加上本周將有美債拍賣拖低債價，10年期國債收益率上周五曾升穿1.17厘，見去年3月以來高位。

美股繼續公布業績，社交媒體Pinterest（PINS）第四季扭虧為盈賺2.08億美元，收入按年急升76%至7.06億美元，周五開市曾升一成創86.49美元新高，收市仍升5.29%至81.96美元。中國語言學習平台流利說（LAIX）周五獲Reddit的WallStreetBets討論區熱議，股價一度升3.34倍，惟收市升幅收窄至60%；GameStop獲多間券商解除交易限制，周五升19.2%，但全周仍大跌八成。

恒指夜期上升0.25%至29,340點，高水51點；ADR港股比例指數收報29,410點，上升0.42%。