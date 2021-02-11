瑞士央行美股持倉新高 包括GME

【明報專訊】瑞士央行向美國證交會（SEC）提交的文件披露，其持有的美股市值創歷史新高。截至去年12月，瑞士央行持有2490隻美股，市值達到1410億美元（約1.1萬億港元），佔其外匯儲備的20%。
市值逾萬億 佔外儲兩成
綜觀去年第四季，瑞士央行對五大重倉股均有減持，其中最大持倉股份蘋果，較第三季減少290萬股至6480萬股，佔資產比例6.1%，市值86億美元；另微軟按季減少88.94萬股至2740萬股，市值61億美元；亞馬遜則按季減4.25萬股至161萬股，市值52.4億美元（見表）。
至於近期備受散戶追捧的GameStop（GME），瑞士央行亦持有13萬股，市值近250萬美元。
此外，瑞士央行第四季共增持了501隻股票，包括對拼多多A股增持39%至超過93.61萬份ADR；對蔚來汽車A股增持36%至303萬份ADR；另外減持了894隻股票，其中減持阿里巴巴（9988）1.9%至470萬份ADR；亦減持輝達及英特爾。
期內瑞士央行新建倉股票包括網絡安全公司Cloudflare及基因測序初企業10X Genomics。
散戶熱門平台Reddit下載倍增
另據Sensor Tower商店情報數據顯示，在近期散戶對決華爾街事件中，散戶投資者常用的社交應用程式Reddit，1月全球下載量達到660萬，按年大增1.3倍，同時1月美國月活用戶人數（MAU）也按年增長54%。而繼GME及白銀後，路透社報道指，Reddit和Twitter正追捧一些小型中國教育股，這些公司的市面流通股票較少，不過論到散戶熱情，仍遠不及對GameStop的狂熱。
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