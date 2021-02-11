同區新盤熱賣 晉海2房額印鬆綁829萬沽

享開揚景 3年帳面賺近三成

利嘉閣高級經理黃珉晟表示，將軍澳日出康城晉海新近錄二手成交，有關單位為1B座中低層D室，實用面積473方呎，屬兩房戶，望開揚景。原業主去年12月初以840萬元放盤，新近經議價後減價11.2萬元或1.3%，以828.8萬元成交，折合實呎17,522元。

該單位原業主於2017年10月以約653.4萬元購入單位，持貨逾3年，現轉手帳面獲利約175.4萬元，期內物業升值約27%。

屯門半新盤珀御僅平手離場

另屯門新晉物業珀御亦錄二手成交，祥益地產區域董事袁思賢表示，珀御新近成交單位為高層J室，實用面積310方呎，屬開放式戶，獲外區上車客以468萬元承接，實呎15,097元，屬市價成交。原業主在2017年以447.6萬元購入，持貨3年多，帳面僅獲利20.4萬元，連同交易雜費等，或平手離場。

天宇海3房千萬易手 帳賺72%

此外，馬鞍山天宇海新近亦錄成交，中原區域營業經理胡耀祖表示，最新成交單位為1B座中層D室，實用面積736方呎，3房連套房間隔，以1000萬元易手，實呎13,587元。

原業主2016年以580萬元購入，持貨5年，現獲利420萬元或72%離場。