嵐天首輪281伙 即日沽八成半 LP10同日對撼 推179伙售近80%

明報記者 甘潔瑩

另外華懋亦整裝待發，旗下觀塘安達臣安峯將於今日公布首張價單，擬於短期內收票，料成牛年首個開售新盤。

至於過去逾10日收到4025個認購登記、超購逾13倍的帝御．嵐天，昨日正式開售，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目共售出241伙，佔可供銷售單位逾85%，當中開放式單位全數售出，銷情理想，現正積極籌備於短期內加推單位應市，預計有5%加價空間。

嵐天擬短期加推 料有5%加價空間

林表示，A組大手時段共有4組買家選購兩伙，最大手買家選購1伙1房連衣帽間及1伙開放式戶，涉資約879.68萬元；而項目最高成交呎價單位是第7座18樓20室，屬218方呎開放式，附101方呎天台，成交價約430.15萬元，實呎19,732元。林指，自帝御1期帝御．金灣開售以來，3期暫售出1314伙，共套現約62.9億元。

另由南豐及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城LP10，昨日第三輪推售共179伙，並以2房細單位截擊，單日售出142伙，佔可供發售的79%。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，昨日售出的第2A座48樓C室，成交價達1876.8萬元，以實用面積1005方呎計，實呎18,674元。他補充，LP10累售493伙，佔全盤893伙的55%，套現逾49億元。

SEA TO SKY再沽3房戶 1609萬成交

另同位於將軍澳日出康城、由長實（1113）發展的SEA TO SKY，昨日亦錄成交，單位為2座極高層A室，屬實用808方呎3房連套房戶，以1608.7萬元售出，實呎19,910元。長實地產投資董事郭子威表示，項目今年至今售出逾60伙，套現逾8億元，成交實呎約1.68萬元。他表示，近期股市暢旺，預計項目的海景戶將有10%加價空間。