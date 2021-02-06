嘉里新地單幢豪宅蓄勢待發

瀚名涉73伙 已上載樓書

上述已屆現樓的瀚名，日前已上載樓書，項目樓高17層，提供73伙，當中1房戶佔60伙，實用面積由298至409方呎（開放式廚房），3房單位有12伙，分佈於15至20樓，實用面積1132方呎。頂層為實用面積1990方呎連1320方呎天台和253方呎平台特色大戶。嘉里日前已預告，瀚名擬農曆新年假期後正式登場。

Prince Central主打細戶

新地透露正在準備Prince Central樓書，預料本月底前推售。項目共有101伙，當中開放式及1房戶型共77伙，佔單位總數約75%，開放式實用面積約250至260方呎，1房約300至350方呎；另提供2房至4房單位。

新地及會德豐約10年前開始收購何文田太子道西233及235號（前身為太子大廈），去年10月已申請預售，涉75伙，預計2023年4月落成。據地政總署資料顯示，發展商2019年已跟政府完成換地協議，補地價金額近5.17億元。

[睇樓手冊]