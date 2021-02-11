128 WATERLOO窩打老道新貴

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

128 WATERLOO關鍵日期為2022年2月底，樓花期約1年，單位實用面積介乎331至3445方呎不等，涵蓋1房至5房。物業景觀以窩打老道一帶的九龍市區景為主，視野開揚，中高層可遠眺獅子山和九龍塘的景致。

擁開揚九龍市區景色

與近年推出的多個市區分層豪宅相似，128 WATERLOO主打1房及2房戶，前者實用面積介乎331至342方呎，後者實用面積521至579方呎不等，兩款單位合共佔項目單位總數逾75%。

至於另外約25%單位，屬實用面積842至3445方呎的3房至5房大單位。值得一提的是，3房以上大單位的主人套房浴室鏡櫃，均設有智能系統，讓戶主接收每日天氣資訊，以及控制室內如燈光開關，讓戶主享受智能化生活便利。

大單位主人浴室設智能系統

發展商開放的示範單位，以18樓H室為藍本，實用面積1258方呎，屬於4房雙套連儲物室及洗手間間隔。單位以藍綠色調為主，飯廳上方的水滴形吊燈，營造出優雅高貴感覺。

睡房則以柔和設計為主調，其中一間細房改成書房；主人房的設計與大廳互相呼應，套房浴室內設淋浴間和浴缸，以配合住戶不同需求。廚房設U形廚櫃，煮食用具和電器配套齊全，讓戶主可以享受入廚樂趣。

另一個示範單位為3房連士多房及洗手間間隔，以18樓D室為藍本，實用面積842方呎。單位其中一個亮點是主人房設有弧形大窗，可擴闊室內的視野範圍，欣賞到外邊的景致。

發展商設有入場門檻較低的示範戶型，以18樓F室為藍本，實用面積551方呎，屬2房連儲物室間隔。單位採用開放式廚房設計，主人房連接17方呎工作平台，藉以增加室內空氣流通及採光度，令人感到舒服，整體開則方正實用。

又一城商場消閒購物俱全

128 WATERLOO位置上屬於34校網，名校林立，另外，附近最大型綜合購物商場為又一城商場，各類零售店舖、百貨公司、超市、戲院和溜冰場均一應俱全，是該區消閒購物熱點。

■有片睇

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