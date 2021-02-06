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2021年2月6日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
散戶蜂擁護盤 快手守300元收市 較招股價仍升1.6倍 高息孖展頂頭槌或蝕逾5萬
交易退款多故障 有花旗客重複收退款
B股諾輝首日孖展逾1400億
中芯料資本開支大減 股價插一成
美台半導體業交流 冀奠全球領導地位
電盈去年少賺3% OTT料一兩年扭虧
德勤遭前員工舉報核數失當 涉港美3上市公司 中證監稱將核查事件
人行發文轟互聯網平台消費者保護不足
疫苗快到 濠賭股全線揚
瑞幸咖啡紐約申破產保護
傳順豐將入股嘉里物流
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中港理財通監管達共識 細節待公布
新職回升仍遜預期 市場憧憬救市 白宮顧問倡採措施 美股兩日兩破頂
蘋果擬洽日本車商 生產Apple Car
通訊軟件掀「移民潮」 Telegram上月下載第一
生科女強人梁穎宇 加入港交所董事局
帝御．嵐天收逾4000票 超額13倍 1至3期半年來疫市推盤 首輪共收逾1.6萬票
CCL七大指數齊升 四大指數結束3連跌
文輝道地皮收5標書 九倉再參戰
恒地西半山翡翠園強拍底價25億
玫林別墅5年開齋 3000萬連車位沽
翠華駱克道舊舖位 傳劈七成租出
陸振球：推劏房租管 不如放寬劏房供應
周末睇樓好去處
128 WATERLOO窩打老道新貴
毗鄰瑪利諾修院學校古蹟校園
嘉里新地單幢豪宅蓄勢待發
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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