翠華駱克道舊舖位 傳劈七成租出

租約期至2023年底

有關商舖位於駱克道485號地下至3樓，共4層，每層面積約2000方呎，共約8000方呎。土地註冊處顯示，翠華2014年1月122萬元租用該舖，並簽訂10年長租約，首5年月租122萬元，隨後5年月租則上升20%至146.4萬元，租約期至2023年12月底。

據悉，翠華自2020年2月起，已暫停營運上述商舖，即意味該舖已停業達一年，尚有34個月租期，現時獲另一茶餐廳以月租45萬元頂租，翠華每月仍要向業主支付原本租金的餘額，即約101.4萬元。

傳茶餐廳月租45萬頂租

事實上，翠華自2019年6月社會運動發生後，已不斷削減據點，如曾是中環上班族或蒲友熱點、租用近22年的威靈頓街香港工商大廈4層約8160方呎巨舖，去年3月起結業，結業前月租約130萬元。當時有傳業主協成行以每月80萬元招租，比高峰期2014年月租230萬元大減65%，但舖位一直未獲承租。早前有消息指，業主把物業「一拆三」，月租叫價由19萬至50萬元不等，呎租介乎93至122元，但至今仍未租出。