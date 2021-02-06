玫林別墅5年開齋 3000萬連車位沽

貝沙灣2月首成交

海景實呎2.75萬

中原高級資深分區聯席董事張偉光表示，玫林別墅低層B室，實用1528方呎，2房雙套間隔，以3000萬元連車位售出，實呎19,634元。屋苑對上一宗成交為實用面積相同、低一層A室，2015年7月以2980萬元（不連車位）易手，若扣除車位價，今次售出物業成交價略低於5年多年成交。今次沽貨之原業主，2009年8月1580萬元買入單位連車位，持貨12年，帳面獲利1420萬元或90%。

美聯營業董事楊宜貞表示，上月全月錄得7宗成交的薄扶林貝沙灣，本月亦已開齋，單位為6期6座極高層A室，實用1126方呎，3房連套房及露台間隔，享海景，以3100萬元成交，實呎27,531元。買家來自新界區的用家，由於方便子女上學及校網，故遷居港島換樓自用。原業主2009年7月約2150.8萬元購入上述物業，帳面獲利約949.2萬元或44%。

柏傲灣開放式4年升值兩成

此外，正當新世界（0017）加價最高25%重推荃灣柏傲灣兩伙撻大訂單位之際，屋苑新錄得本月首宗二手成交。

美聯高級分區營業經理梁仲維表示，柏傲灣1B座中層F室，實用306方呎，開放式間隔，以603萬元易手，實呎19,706元，屬市價水平，買家為區內客。原業主2017年501.4萬元一手購入單位，持貨4年，現帳面賺101.6萬元或20%。

太古城本月迄今錄8宗成交

另外，鰂魚涌太古城本月迄今累錄約8宗成交，即平均每日有多於1宗成交，平均實呎約2萬元。中原高級區域營業董事張光耀指表示，太古城順安閣中高層8室，屬實用面積580方呎2房則王，以1200萬元易手，實呎20,690元。原業主早於1998年以200萬元購入單位，帳面勁賺1000萬元或5倍。