恒地西半山翡翠園強拍底價25億

年半前申請 現較當時估值增96％

資料顯示，翡翠園佔地約2.75萬方呎，現為3座10層高住宅。恒地在遞交強拍申請時，其中一個未能收購的單位，是由南豐集團太子女陳慧慧的女兒張添珞等人透過公司持有，發展商在遞交申請後，同年以4500萬元購入有關單位，以實用1304方呎計，呎價約3.5萬元。據恒地年報顯示，項目將重建為住宅，總樓面約12.66萬方呎。

除上述項目外，恒地在羅便臣道亦有其他收購項目，分別為羅便臣道88號崇樓、羅便臣道90至92號麗祥樓、羅便臣道94至96號、以及羅便臣道98至100號，預計4個地盤將會合併發展，合併後地盤總面積約2.5萬方呎，預計可建樓面最少12.5萬方呎。

荃灣灰窰角街18至32號申重建

此外，活化工廈2.0重啟後，工廈業主積極申請改劃。據城規會文件顯示，有財團就荃灣灰窰角街18至32號、分別為富源工業大廈及美德大廈，申請放寬地積比率限制以作准許的工業用途，擬重建1幢22層高（另設2層地庫）工廈，涉及約18.9萬方呎。申請人表示，有關發展方案能將荃灣東工業區轉變為現代工業區，並作出貢獻。