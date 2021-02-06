文輝道地皮收5標書 九倉再參戰

測量師料每呎4.7萬 或再創紀錄

九倉系的會德豐地產，該集團主席梁志堅指，與其他有興趣的發展商合資入標。他又稱，若投得地皮將可與去年底同系集團投得的地皮發揮協同效應。資料顯示，文輝道地皮2至8號（雙號）住宅地在去年12月推售，由九倉以120億元投得，每方呎樓面地價為46,272元，創本港歷來住宅官地呎價最貴紀錄。

美聯測量師行董事林子彬表示，去年底九倉投得文輝道首幅地皮較大，而是次推售的地皮規模則較細，加上超級豪宅地皮罕有，相信區內短期難以再有同類地皮供應，故吸引大型發展商參與入標，標書數目仍然符合市場預期。若以每呎樓面地價約4.7萬元計，地皮估值約68.14億元，相信以每呎樓面地價計有機會再創全港新高紀錄。

可申毗鄰2至8號地盤

康樂設施及車位共同發展

資料顯示，文輝道9及11號，地皮面積約54,542方呎，可建樓面144,969方呎，料可提供135個單位。賣地章程顯示，發展商可申請契約修訂，將與文輝道2、4、6及8號地盤康樂設施及停車位等共用，讓兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協同效應。

綜合業界估計，地皮估值約63.06億至70億元，每方呎樓面地價約4.35萬至4.8萬元。

啟德住宅地年三十截標 估值百億

除山頂文輝道地皮外，下周亦有另一幅市區地皮截標，為啟德第4E區2號地盤，地皮正招標，並於下周四（11日）、即鼠年最後一日截標。資料顯示，地皮面積11.78萬方呎，最高可建樓面64.81萬方呎，該地毗鄰即為中海外（0688）財團2019年11月以159.5億元投得的第4A區2號的住宅地，可建120萬方呎樓面，每方呎樓面地價約1.3萬元。

綜合業界估計，啟德地皮估值84.25億至103.7億元，預計每方呎樓面地價約1.3萬至1.6萬元。