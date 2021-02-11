CCL七大指數齊升 四大指數結束3連跌

新春前周末二手睇樓續升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，今周CCL七大指數齊升，近6周出現3次，當中四大整體指數今周齊升，兼結束連續3周齊跌，出現回升訊號，隨着成交量持續上升，新春旺市提早出現，相信樓價即將展開升浪。

分區方面，新界東CCL Mass報190.04點，按周升1.64%，連升2周共1.8%；新界西CCL Mass報162.97點，按周升0.43%；九龍CCL Mass報174.12點，按周升1.56%，結束3周連跌；港島CCL Mass報182.89點，按周跌0.53%。另外，雖然臨近新春，但農曆年前最後一個周末睇樓量續升。據利嘉閣研究部估算，全港50個指標屋苑共錄1500組客戶於周末預約睇樓，按周微升0.7%，連升6周。