帝御．嵐天收逾4000票 超額13倍 1至3期半年來疫市推盤 首輪共收逾1.6萬票

明報記者 林可為

過去一年來，本港經濟持續受新冠疫情影響，惟恒基物業營業（一）部銷售的帝御‧金灣（1期）、帝御‧星濤（2期），分別於去年8月1日及11月1日，即第三波肆虐及第四波初現時，開展首輪銷售，事前分別接獲8563票和3716票，銷情亦見理想，兩期目前已累沽約1072伙，套現逾52億元。

最快明日加推單位

至於今日以折實均呎15,215元，首輪推售281伙的3期帝御‧嵐天，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目過去10日合共錄得4025張登記，以推售單位計超額逾13倍。林續指，會視乎銷售反應，最快明日再加推單位應市。換言之，以帝御系列全部3期，半年來相繼開展首輪銷售計，合共收逾1.63萬票。至於帝御‧嵐天今日推售的單位，包括93伙開放式戶及188個1房戶，扣除最高直減折扣9%後，開放式單位折實入場費299萬元起。

帝御‧嵐天LP10今共推460伙

由於聚焦帝御‧嵐天，以及南豐今日第三輪推出179伙的將軍澳日出康城LP10，新盤市場昨日只錄約10宗成交，其中新地（0016）已屆現樓的日出康城晉海II，透過招標以1951.08萬元，售出3A座56樓A室，屬實用916方呎連706方呎天台特色戶，實呎2.13萬元。路勁（1098）旗下元朗錦田現樓山水盈，亦以1686.6萬元售出3座15樓實用966方呎A室，實呎1.74萬元。

另億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣、海日灣II，兩項目過去一周累錄11宗成交、套現1.6億元。億京發展項目及銷售總監潘志才表示，項目現時推出不同付款計劃，當中包括「720天先住後付」、「1080天先住後付」等計劃，讓客戶按個人需要揀選。

雖然新盤市况熾熱，但仍有個別新盤買家選擇撻訂「跳船」。據本報統計，本月迄今主要新盤暫錄約10宗撻訂個案，最新一宗來自恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸，原於今年1月底以496.62萬元售出的2座15樓K室，屬實用253方呎1房戶，買家新近取消交易，料遭發展商沒收5%訂金，涉約25萬元。