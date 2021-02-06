通訊軟件掀「移民潮」 Telegram上月下載第一

Snapchat活躍戶按季增幅4年半最大

疫情之下，部分社交平台的用戶增長驚人。閱後即焚軟件Snapchat的母公司Snap公布，截至去年第四季末的每日活躍用戶按季增長1600萬，總數增至2.65億人，增幅是2016年次季以來最大。Snap表示，用戶上季平均每天打開其軟件30次。Snap上季收入按年增長62％至破紀錄的9.1億美元，高於分析師平均預期的8.5億美元。該公司上季虧損收窄至1.1億美元，去年同期虧損達2.4億美元。

此外，照片分享軟件Pinterest在第四季末的每月活躍用戶按季增長1700萬人，至總數4.59億人。該公司上季收入按年增長76%至7.06億美元。上季利潤為2.08億美元，而去年同期虧損3572萬美元。

（綜合報道）

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