通訊軟件掀「移民潮」 Telegram上月下載第一

【明報專訊】受WhatsApp要求用戶與facebook共享數據所觸發的社交軟件「移民潮」帶動，市場研究機構Sensor Tower的數據顯示，即時通訊軟件Telegram的1月下載量，在非遊戲類軟件排名全球第一，下載量超過6300萬次，是去年同期的3.8倍。短片軟件TikTok則排名第二，下載量為6200萬次，當中內地版的抖音佔17%，而美國市場佔10%。至於獲「推特股神」馬斯克（Elon Musk）推薦的通訊軟件Signal則躍升至第三位。與去年12月相比，該軟件的下載量十大不入。全球下載量第四和第五位的，分別是facebook和WhatsApp。它們在12月原本分別排名第二及第三位。
Snapchat活躍戶按季增幅4年半最大
疫情之下，部分社交平台的用戶增長驚人。閱後即焚軟件Snapchat的母公司Snap公布，截至去年第四季末的每日活躍用戶按季增長1600萬，總數增至2.65億人，增幅是2016年次季以來最大。Snap表示，用戶上季平均每天打開其軟件30次。Snap上季收入按年增長62％至破紀錄的9.1億美元，高於分析師平均預期的8.5億美元。該公司上季虧損收窄至1.1億美元，去年同期虧損達2.4億美元。
此外，照片分享軟件Pinterest在第四季末的每月活躍用戶按季增長1700萬人，至總數4.59億人。該公司上季收入按年增長76%至7.06億美元。上季利潤為2.08億美元，而去年同期虧損3572萬美元。