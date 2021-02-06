蘋果擬洽日本車商 生產Apple Car

《日經新聞》稱，蘋果將專注於Apple Car的外觀和功能設計，並朝着將生產交給車廠的方向推進談判，蘋果設在橫濱市的研究基地，似乎成為與日本車廠及零件供應商的接觸點。對於是否收到蘋果的協商請求，日產、本田及萬事得未作評論。三菱則表示，未與蘋果聯繫。日本一家汽車零件廠表示，沒有從豐田和本田聽說過有關蘋果電動車的生產情况，認為這兩家大廠應該會優先處理自己的電動車業務。若接受IT企業的代工請求，將相當於降格為承包商。有日系車廠的高層稱，愈是大型的車廠，愈難作出這樣的抉擇。

晶片短缺 福特料今季減產兩成

由於全球半導體短缺，美國第二大汽車製造商福特（Ford）預期，今年首季的汽車產量最多減少兩成，反映晶片供應緊張對汽車行業的影響嚴重。由於晶片短缺，福特計劃削減F-150客貨車的產量。F-150是美國最暢銷的車型，也是福特最賺錢的產品。

福特去年第四季虧損28億美元，並警告若今年第一、二季在全球的產量下降，可能令福特今年的稅前利潤減少10億至25億美元。

（綜合報道）

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