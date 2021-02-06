新職回升仍遜預期 市場憧憬救市 白宮顧問倡採措施 美股兩日兩破頂

由於非農數據未如預期，增加了拜登政府推出價值1.9萬億美元的大規模刺激措施的理據。美國參議院昨通過了一項將讓新一輪抗疫援助方案迅速獲批的預算決議，市場期望刺激措施盡快推出，美股三大指數早段向上，標普500指數及納指在周四創新高後，昨早段再次破頂。能源和資源類股早段領漲，科技股表現較弱。

羅賓漢散戶解禁 GME曾升三成

免佣金交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）取消了散戶愛股——遊戲零售商GameStop（GME）和美國最大連鎖影院AMC的交易限制後，GME早段股價升逾三成至70美元，而AMC反彈3%。

國會預算2024年前就業難復元

最新數據顯示，失業率跌幅比預期大。不過路透社指出，這部分由於有工人停職後仍被誤認為就業人士，令失業率被低估。此外，失業率急劇下降，也由於勞動參與率輕微下滑至61.4%，有40.6萬名工人離開了勞動力市場。把失業人口加上就業不足的工人及放棄尋找工作的人士而計算出來的廣義失業率，也由12月的11.7%降至11.1%。

數據顯示，美國就業市場的職位數目，仍較去年2月疫情爆發前少了超過900萬個。美國國會預算辦公室估計，就業市場狀况在2024年前難以恢復至疫情爆發前的水平。

高盛籲買銀勝買金 白銀升逾1%

由於非農數據未如預期，美匯指數昨由91.5的兩個月高位回落，金價重返每盎司1800美元以上。

高盛大宗商品主管Jeffrey Currie表示，貴金屬投資者應更關注白銀，因為它是太陽能電池板關鍵組成部分，比黃金更適合投資。現貨白銀價格升逾1%。美國10年期國債孳息微升至1.15厘。

此外，受疫情影響，美國去年貿易逆差擴大。美國商務部公布，美國去年貿易逆差增長17.7%至6787億美元（約5.3萬億港元），是2008年以來最高水平。去年的商品及服務出口下降15.7%，2010年以來最低。期內的商品和服務進口則下降9.5%，為4年最低。

（綜合報道）

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