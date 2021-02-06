傳順豐將入股嘉里物流

兩股停牌 路透：或涉私有化

順豐昨日公告稱，為進一步提升綜合物流解決方案能力，順豐正籌劃收購一家公司的部分股權，鑑於事項存在重大不確定性，公司申請自昨日（2月5日）開市起停牌，預計停牌不超過5個交易日。嘉里物流同日亦告停牌，待刊發有關公司內幕消息。嘉里物流停牌前報23.45元，該股年初至今股價已升近38%，目前市值約421億元，停牌前一天股價大升25%。

據彭博引述消息人士報道，順豐正洽購嘉里物流約20%股權，並指嘉里物流考慮將部分倉庫等資產出售給母公司。但潛在交易的細節仍在討論中，且交易結構可能會改變。不過，路透引述其他消息指，順豐計劃將嘉里物流進一步私有化，並指會提出頗高收購溢價。

料有助順豐加強海外網絡

大和發表報告指，若順豐入股消息屬實，兩者將可建成強大聯盟，相信嘉里物流可通過順豐滲透內地，又可以藉順豐的支持加強B2B and 3PL的業務。同時順豐則受益於嘉里物流在區域及海外的網絡，特別是台灣及東盟國家如泰國、越南及馬來西亞的快遞網絡等。