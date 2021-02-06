瑞幸咖啡紐約申破產保護

聲明指照常營業 續履行貿易義務

美國證券交易委員會（SEC）早前裁定，瑞幸咖啡在2019年4月至2020年1月期間，有意揑造其銷售額超過3億美元，又指瑞幸通過虛報收入、支出以及經營虧損，為投資者帶來一個錯誤的印象，公司正經歷「奇蹟」增長。瑞幸咖啡其後同意以1.8億美元達成和解，至今未有正式接受或否認SEC的指控。

報道指出，瑞幸造假事件觸發環球投資者對中國公司管理有所擔憂，亦帶動年底美國國會通過《外國公司問責法案》，或令中國企業被剔出美國市場。瑞幸成立於2017年，截至去年11月底止，一共運營3898間門店及894間合作門店，其透過大量折扣吸引客戶，計劃在2021年底前增至一萬間分店。由於瑞幸的咖啡較星巴克更便宜，並集中向專業人士出售外賣咖啡，現時在中國仍很受歡迎。根據其官網站的文件，截至9月瑞幸季度銷售額按年升35.8％。

分析：可藉此放棄債務 專注主業

凱度消費者指數大中華區董事總經理Jason Yu認為，瑞幸申請破產保護不代表將會結業，公司可藉此放棄債務，結束無利可圖的業務再專注核心業務。