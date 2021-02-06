疫苗快到 濠賭股全線揚

銀娛升6.3% 列北水十大成交

恒指昨早高開191點後反覆上落，收市升175點或0.6%，報29,288點，昨日又再收於10天線之上，但陰陽燭呈「十字星」待變。國指跌2點或0.02%，報11,561點。恒生科技指數收報9795點，跌102點或1.03%。全日主板成交2393.75億元。恒指本周累升3.55%或1004點，是3個月來最大升幅的一周。北水合計淨買入81.68億元，較前日回升，連續第33日淨買入。

恒指一周升3.6% 3個月最勁

本周表現最佳的是銀娛（0027），累升13.43%，其次為美團（3690）及申洲國際（2313），分別升12.81%及12.49%；而表現最差的是小米（1810），累跌6.84%，其次為百威（1876）及恒安（1044），分別跌6.14%及3.23%。國指本周累升3.15%或352點，表現最佳的是海底撈（6862），累升21.04%。