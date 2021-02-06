人行發文轟互聯網平台消費者保護不足

授權條款概括 削弱知情權

研究指出，大型互聯網平台在信息收集使用上，利用概括性的授權條款，削弱了消費者對個人信息被使用的知情權與同意權；平台對所謂「必要信息」的收集範圍亦過寬，覆蓋大量非必要個人信息，而且大型互聯網平台亦對於數據產權存在誤區，片面認為收集到的消費者信息，「理所當然」地屬於平台的私有財產。

信息收集範圍過寬 據為「私產」

研究亦批評，大型互聯網平台利用個人信息及數據軌迹進行精準營銷策略，尤其是利用金融信息進行消費貸款宣傳，美化透支行為，令還款能力較低的消費者容易陷入過度透支風險。事實上，對於收集信息及數據產權等問題，內地相關部委近月已多次發聲，例如人行早前便提出，個人徵信業務需要持牌經營，且納入微信監管，並下發了相關管理辦法的意見稿。

昨發布的研究論文亦提出針對上述問題，當務之急是綜合運用各種監管手段，對大型互聯網平台實現穿透性的監管，令其樹立起「負責任金融」態度，建議依法將金融業務全面納入監管，高度警惕大型互聯網平台過度逐利行為。

倡加強標準化保障 釐清數據權屬

文章建議，應加強消費者金融信息保護相關的立法保障和標准化建設，通過立法去明晰數據權屬，推動大型互聯網平台建立健全消費者金融信息保護機制，完善金融信用信息基礎設施建設，並規範大型互聯網平台金融營銷宣傳行為。