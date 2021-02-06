德勤遭前員工舉報核數失當 涉港美3上市公司 中證監稱將核查事件

明報記者 馬迪帆

新華網昨晚引述證監會新聞發言人高莉表示，針對德勤內部舉報事件，已關注到相關信息，相關證監局也接到了有關舉報，已經安排核查，也要求相關機構內部自查，後續情况將持續跟進。

舉報信中最為嚴重的指控，是針對紅黃藍在2016年度審計項目。YW表示，事件乃代一名匿名同事舉報，稱負責紅黃藍項目的德勤合伙人收受由客戶提供、價值數萬元人民幣的美容卡。該同事又指，合伙人一年前已發現，紅黃藍旗下一培訓學校的管理費，實際是用作報銷高層及董事長子女的個人消費，惟次年公司上市審計中，合伙人將此項帳務列為「不重要且低風險」項目，未有追究問題。根據信中信息，該名合伙人為德勤北京辦公室審計部合伙人單莉莉。而2016年時任紅黃藍董事長則為曹赤民。

涉審計紅黃藍教育 指合伙人收受利益

舉報信亦帶出核數行業「放飛機」現象，「放飛機」為會計界術語，即編撰未經核實信息，以準時完成核數工作。YW稱他為中外運旗下山東子公司進行審計時，同事多次偽造抽樣憑證樣本，其後YW提出質疑，同事則對其多次辱罵，高級經理甚至在他的評核給予最低分，並不予轉組。據信中內容，YW一度通過德勤內部「正義之聲」渠道舉報行為，但未有結果。

德勤昨日發聲明回覆事件，指先前收到一名員工通過內部渠道報告的相關事項，對此展開全面調查。德勤表示，未發現任何證據影響公司審計工作的充分性，審計工作亦支持該行的審計意見。德勤續指，會對收到的任何質疑進行調查，鼓勵員工就問題透過保密專線發聲，公司會嚴肅對待所有投訴，並由獨立的專家團隊進行調查，而對於傳播德勤相關虛假資訊的行為，將保留採取法律行動的權利。

德勤：未發現證據影響審核

不過，事件似乎已觸動監管機構，官媒新華社旗下社交媒體昨日就事件作出評論，指監管部門應「高度重視、及時介入，一查到底」。博文又強調，當局應「不姑息、不手軟，堅決維護審計的嚴肅性以及可信度」。