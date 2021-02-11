電盈去年少賺3% OTT料一兩年扭虧

ViuTV廣告收益逆市大升

電盈績前收報4.42元，微升0.2%。受旗下盈大地產（0432）部分項目減值影響，截至去年12月底止，集團錄得10.2億元淨虧損，末期息維持每股派0.23元。期內電盈綜合收入年增1.4%至380.46億元。集團旗下媒體業務改善，OTT及ViuTV扣除息稅、折舊及攤銷前虧損分別為1.53億元及1.65億元，均較前一年度顯著收窄。惟Now TV則因轉售予旗下香港電訊，在持股量減少下貢獻下滑，EBITDA按年跌38.3%至2.8億元。

施立偉表示，由於ViuTV的製作具吸引力，故在競爭激烈的免費電視行業中，仍成功搶佔市場份額。在大環境疲弱下，ViuTV及相關業務收益卻增22.4%至3.17億元；廣告收益更逆市增近三成。旗下OTT業務增長主要來自大東南亞地區，集團繼續把握東南亞地區的機遇，投資於原創及採購高質素內容，預期可保持雙位數升幅，並於未來一至兩年轉虧為盈。施立偉稱，媒體業務未來繼續以增長為目標，預期媒體及企業方案的EBITDA邊際利潤有望改善。

資料顯示，電盈去年資本開支大幅下降近四成至31.11億元，僅企業方案業務的資本開支增加，以支持香港數據中心容量擴充及器材升級。施立偉稱，資本開支將用於建設多個數據中心，包括將於今明年竣工的火炭和荃灣西，以及馬來西亞賽城，以滿足客戶不斷增長的需求，料屆時將帶來穩定收入。另集團將繼續提升本地數據中心的容量，料未來3年的容量將會有明顯的擴張。

施立偉又指出，集團看好東南亞市場的龐大潛力，未來將專注於電訊、公共部門和數據中心，以推動商機。至於中國內地方面，集團將通過電訊公司和數據中心業務的數碼化轉型項目推動增長。