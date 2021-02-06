中芯料資本開支大減 股價插一成

有大行認為，中芯的預測反映內地晶片行業進入下降周期，且認為中芯上季的毛利率差過預期。受此拖累，中芯昨日開市後一直下滑，收報24.4元，全日跌10.62%，成交額達72.67億元，為表現最差的科指成分股。

公司：晶片供應緊張 未見客戶離開

中芯去年初原預計資本開支為67億美元，10月初美國首次宣布將中芯列入制裁名單，限制美國相關企業使用中芯出口到美國的產品，直至11月中旬，中芯稱基於美國的出口管制因素，將去年全年資本開支由67億美元下調至59億美元，但中芯去年實際資本開資僅得57億美元，較下調後的預測低。

中芯聯合首席執行官趙海軍指，客戶雖對美國制裁令表示憂慮，但目前全球晶片供應鏈緊張，客戶並沒有立刻更換供應商，反則是佈局下一步擴產。趙海軍稱，目前沒有發現有客戶下定決心要離開中芯。

採購設備減慢 擴產能延遲

趙海軍表示，預計今年全年的資本開支達43億美元，按年跌25%，將大部分用於成熟工藝的擴產，計劃將12吋產線擴產1萬片，8吋產線擴產不少於4.5萬片。

惟趙海軍稱，受美國禁令影響，採購設備較以往緩慢，料下半年才能到位，意味相關的產能擴充至少需下半年至明年才見效。

集團預計，今年第一季收入按季增加7%至9%，毛利率介乎17%至19%，上半年收入目標為21億美元，全年收入可錄得中至高單位數升幅，毛利率冀維持十數個百分比。

毛利率大跌 麥格理評「跑輸大市」

投行麥格理指出，中芯第四季業績業表現欠佳，毛利率由24%大幅跌至18%，今年收入指引較該行預期低17%，毛利目標亦低36%，該行維持中芯目標20.5元，但給予「跑輸大市」評級。

花旗亦表示，受美國制裁和物流瓶頸影響，中芯去年的資本開支未達預期，而集團下調資本開支，反映中國整體的晶片設備支出正在進入下降周期，預料今年中國晶片設備商的支出將按年跌19%，晶片商支出下降27%。