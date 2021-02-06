B股諾輝首日孖展逾1400億

大行低息搶客 中銀0.88厘

新股股價爆升的熱潮下，昨日開始招股的諾輝健康亦大受歡迎。單計兩大本地券商，耀才及輝立已分別借出284億元及270億元，富途亦借出逾166億元。大型銀行繼續「爭食」，推出諾輝的孖展服務，中銀香港（2388）孖展息為0.88厘，且免手續費。匯豐最低為0.9厘，貸款額300萬元或以下為1.1厘，如經網上及流動理財認購，可豁免手續費。

現時仍未盈利的諾輝健康由昨日（5日）起招股至下周三（10日），於2月17日回款並公布配發結果，並於2月18日掛牌。該股招股價介乎22.7元至26.66元，每手500股，入場費13,464.33元。公司擬全球發售約7660萬股，公開發售佔約一成，國際配售佔約九成，最多集資20.42億元。

貝康醫療暗盤曾升91%

至於下周一掛牌的貝康醫療，昨公布以27.36元定價。認購結果方面，貝康醫療在香港公開發售一共收到26.4萬份認購申請，錄得超購401.8倍。一手500股中籤率10%，有近1.66萬人獲發一手，抽200手穩獲一手。貝康醫療昨在富途暗盤曾高見52.5元或升91%，收市仍升22.26%，報33.45元，成交額共8095.35萬元。