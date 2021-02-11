散戶蜂擁護盤 快手守300元收市 較招股價仍升1.6倍 高息孖展頂頭槌或蝕逾5萬

明報記者 馬迪帆

快手全日成交高達375.5億元，成為大市昨日交投最活躍股份，市值更飈至1.23萬億元，已相當於接近兩家小米（1810）。收市後MSCI宣布，將快手納入MSCI環球標準指數及MSCI中國全股票指數，將於3月1日起生效。

市值1.23萬億 接近兩家小米

以昨日收市價計，成功認購快手投資者每手帳面賺1.85萬元，較去年上市的思摩爾（6969）每手帳賺1.86萬元的記錄略遜一籌；倘與1997年掛牌、首日每手賺幅達5.44萬元的北京控股（0392）比較更遠遠落後。

早前不少券商分析師均直指300元太貴，認為估值過高，惟昨日大量散戶卻在300元水平組成「人鏈」，快手午後多次下試300元水平，但卻在大量300元買盤承托下始終未有跌穿，午後更持續在買盤比例逾九成之下大量買盤在300元附近等候時機入市。根據券商資料，約下午3時45分，快手跌至300元左右，買盤佔買賣盤比例高達94%，合共1600個買盤等候吸納，涉及570萬股，即有約17億元（見圖）。

下午持續逾九成買盤 掛300元入市

雖快手首日表現佳，但由於貨源緊張，派貨偏少大幅推高借高息孖展「頂頭槌」大戶的認購成本。本次共225名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛價格高達5.3億元，惟每人僅獲派14手。假設「頂頭槌飛」大戶借孖展入飛，按市面券商最平2.88厘息，借九成半計，6日息約為22.58萬元，每股成本相當於276元。大戶首日若未能於高位出貨，收市時帳面僅賺約3.36萬元。若以個別券商息率高達3.98厘計，每股成本高至338元，以收市價計，首日蝕約5.32萬元。

至於快手一眾基礎投資者則「穩賺」，今次快手引入的10家基礎投資者大部分是外資機構，包括The Capital Group 、BlackRock、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大CPP Investments，以及中資博裕資本等。

Capital Group帳面賺逾62億

其中，以持貨最多的Capital Group持有約3371.1萬股計，昨日收市後帳面已賺逾62億元。