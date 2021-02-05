翠華花園車位兩周炒貴10萬

謝斐道舖4200萬沽 12年升值八成

另市場消息指，灣仔謝斐道391至407號地下C舖，面積約2200方呎，原業主早前以5200萬元連租約放售，近日議價後以4200萬元易手，呎價約1.9萬元，較市價低約一成。據悉，商舖現由火鍋店租用，死約租期至今年4月，租金為11萬元，生約租期租金12.1萬元，租期至2024年4月，即買家可享租金回報最少3.1厘。

資料顯示，原業主在2009年6月以2300萬元購入該舖，持貨近12年，帳面獲利1900萬元或83%。

此外，中原（工商舖）獲委託獨家代理出售跑馬地黃泥涌道75B號地下A號舖，其商舖部分區營業董事馮文聰表示，商舖面積約800方呎，業主以意向價2480萬元放售，呎價約3.1萬元。物業連租約出售，現租客經營家具店，月租約3萬元，呎租約37元，租期至2022年初。若以意向價易手，買家可享租金回報約1.5厘。