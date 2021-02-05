恆香廠房改建安老院舍 規劃署不反對

資料顯示，廠房位於元朗大旗嶺丈量約份第120約地段多個地段，地皮面積3.64萬方呎，位於「鄉村式發展」土地，申請人擬將廠房重建1幢6層高的安老院舍，總樓面5.8萬方呎，將會提供320至380張牀位。

除上述申請外，今日城規會亦會審理兩宗活化工廈申請。第一集團持有的長沙灣大南西街1016至1018號（前為廣隆泰大廈），早前向城規會申請放寬地積比率，並重建為新式工廈，涉及樓面約21.3萬方呎。據規劃署文件顯示，該署指有關申請與土地規劃意向相同，不反對有關申請，料今日可獲通過。

第一集團大南西街工廈重建料過關

另外，由財團持有的荃灣灰窰角街12至16號工廈，改建整幢工廈，並以營辦食肆、商店、辦公室及藝術工作室等用途，涉及樓面約5.8萬方呎。規劃署文件指，項目重建後，能滿足工業樓面的需求，故不反對其申請，料今日亦可獲開綠燈。