雲滙「額印貨」1186萬沽 連稅帳面蝕近500萬

未過額印期 須付樓價10%稅款

原業主於2019年以1565.84萬元購入，並在去年10月起以1300萬元放盤，議價後減114萬元或約9%後易手，帳面蝕379.84萬元，另因原業主持貨不足3年，轉手須繳付樓價10%（即約118.6萬元）額印稅款。不過值得留意的是，發展商推售時，給予買家不少回贈優惠，未知實際虧損多少。

太古城單日3宗成交

港島東指標屋苑太古城，踏入2月後成交依然暢旺，中原地產高級區域營業董事張光耀表示，太古城日前單日連錄3宗成交，令2月首4天已累積錄約6宗買賣，包括海天閣中高層D室，實用面積763方呎，3房連套房間隔，原業主去年8月開始放售，當時叫價1750萬元，近期獲洽詢，議價後累減222萬元或13%、以1528萬元易手，實呎20,026元。原業主於1986年10月以85萬元一手購入，持貨逾34年，帳面勁賺1443萬元或17倍。

富榮3房已補價

一年來首跌穿900萬

另土地註冊處顯示，旺角富榮花園17座低層H室，實用面積592方呎，上月以850萬元（已補地價）易手，為屋苑同類單位近一年來首度失守900萬元，實呎14,358元。原業主早前以920萬元放售，因移民在即，減價70萬元或8%易手。原業主2007年以235.5萬元（已補地價）購入，持貨約14年，帳面獲利614.5萬元或2.6倍。