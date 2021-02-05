經濟

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傅老榕家族9500萬沽寶珊道1號破頂

【明報專訊】市場上不乏老牌家族成員於農曆新年前沽樓套現，其中已故賭王傅老榕家族後人，最新以9500萬元、實呎40,808元售出西半山寶珊道1號一個單位，售價及呎價均創屋苑新高。

4房戶實呎破4萬元

市場消息指，上述單位為寶珊道1號1座高層A室，實用面積2328方呎，4房間隔，在零議價下以9500萬元售出，實呎40,808元。原業主傅老榕家族後人傅厚達（FU HAU TAT ERIC JORGE）等2002年以2512萬元購入，帳面獲利6988萬元或2.8倍。

事實上，傅老榕家族多年來涉足不少物業投資，對上一次為去年4月，家族另一名後人傅厚民，就以7375萬元購入中環商廈安蘭街18號19樓，面積2448方呎，呎價30,127元。傅厚民2019年5月亦曾以8200.8萬元購入同廈、面積相同的18樓，傅購入兩層樓面共涉逾1.55億元。

TOM前CFO早禾居洋房

低市價逾一成易手

另外，土地註冊處顯示，西貢早禾居雙號洋房，實用面積3970方呎，4房間隔，連約1.3萬方呎花園，上月以8920萬元易手，實呎22,469元，低市價逾一成。物業原由湯美娟（TONG MEI KUEN TOMMEI）及麥建光（MAK KIN KWONG）持有，前者與TOM集團（2383）前首席財務官姓名相同，料為同一人。湯美娟等早於2005年3598萬元購入，帳面獲利5322萬元或約1.5倍。

此外，著名男高音莫華倫家族，踏入2021年亦再度沽貨。土地註冊處顯示，九龍站天璽彗鑽璽中層E室，實用面積670方呎，2房間隔，上月以2150萬元售出，實呎約3.2萬元。

莫華倫家族2150萬沽天璽2房

原業主新富豪有限公司，董事包括莫綺文等，為莫華倫家族成員，2010年1380萬元購入單位，帳面獲利770萬元或55%。

資料顯示，莫綺文去年亦先後沽售堅尼地城加多近山兩伙，套現1751萬元，其中一個實用面積348方呎中層B室1房戶，去年5月以883萬元售出，實呎25,373元，莫綺文於2012年約770萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利113萬元或近15%。

相關字詞﹕天璽 莫華倫家族 早禾居 寶珊道1號 傅老榕家族

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