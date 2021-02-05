柏傲灣兩伙撻大訂 開放式單位加價25%重售

成交紀錄冊顯示，柏傲灣近日連錄兩宗撻大訂，其中實用306方呎的1B座38樓F室開放式單位，原於2017年2月以529.9萬元售出，惟事隔4年後，單位最新撻大訂，若按買家當年選擇之付款計劃，現料損失樓價15%訂金，即約79.5萬元。

另一伙為實用1039方呎的1A座19樓D室4房戶，原於2017年5月以1889.1萬元售出，單位最新亦遭撻大訂，若以樓價10%計，料買家損手約188.9萬元。由於該單位由買入至撻訂已約4年之久，本報向新世界查詢，至截稿前未獲回覆。

玥廬9號屋1.2億沽 實呎逾3萬

此外，發展商同時更新價單，其中1B座38樓F室，定價由2017年的592.1萬元提升至738.5萬元，加幅25%，現時定價實呎24,134元。至於1A座19樓D室，定價則由2422萬元調高至2770.7萬元，加幅14%，最新實呎26,667元。發展商同時公布銷售安排，於下周一發售上述單位。

此外，華懋西貢碧沙路玥廬，連續兩日錄得一手成交，昨日透過招標以1.2億元售出9號屋，實用面積3986方呎連1423方呎花園、1423方呎平台，實呎30,105元，相關成交價、呎價創項目新高紀錄。