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疫下度歲黃金檔期 觀塘爆新盤戰 安峯年廿六開價 凱滙年廿七賣204伙

【明報專訊】疫情持續，預計大部分市民將留港度歲，承接上月新盤市場旺勢，農曆歲晚成發展商賣樓黃金檔期，其中觀塘更成鼠年年尾新盤主戰場；華懋預告旗下安達臣道安峯最快周日（農曆年廿六）開價、有機會成牛年首個開售全新盤之際，信置（0083）牽頭的觀塘市中心凱滙，敲定下周一、即農曆年廿七展開新一輪銷售，推出204伙。

明報記者 林可為

過往的農曆歲晚，受新春節日氣氛影響，發展商通常已處「收爐」狀態，惟今年受疫情影響，大部分市民預計留港消費，令發展商積極推盤，九龍區、特別是觀塘更成主戰場。華懋銷售部總監吳崇武表示，集團旗下安峯擬明日上載樓書，最快周日公布首張價單，價錢參考啟德新盤，有機會成牛年首個全新開售新盤。

安峯擬明日上載樓書

華懋銷售總經理陳慕蘭補充，單位總數334伙的安峯，設38伙1房戶，實用339至377方呎；兩房166伙，實用523至650方呎；另130伙3房戶，實用776至907方呎。另外，安峯會為住戶提供一系列醫療相關服務，如借輪椅、定期健康檢查等。

觀塘新盤戰另一主角，為信置旗下接近現樓、日前突擊加推118伙的凱滙2期，發展商上載銷售安排，下周一展開新一輪銷售，涉204伙，其中132伙屬發價單發售（新價單連餘貨），並周日、即安峯有機會開價的同日截止認購登記，買家最多可買兩伙；另72伙同日起至4月30日招標。

凱滙約有360伙餘貨，日前以折實均呎22,638元加推7號價單118伙，屬1房至3房，實用333至945方呎，提供最高15%折扣（比2018年底最高直減折扣率低5.5%），入場單位為5座6樓B室，實用333方呎1房戶，折實價770.61萬元，折實實呎2.31萬元。

帝御‧嵐天今截飛 暫收3851票

此外，作為嘉里（0683）今年頭炮的喇沙利道瀚名，亦上載樓書。瀚名已獲批入伙紙和滿意紙，提供73伙，其中60伙1房戶，實用298至409方呎（開放式廚房）；3房戶有12伙，分佈於15至20樓，實用1132方呎；頂層為實用1990方呎連天台和平台特色大戶，料農曆年假期後開售。

另明日首輪發售281伙（整批折實均呎15,215元）的屯門青山灣帝御‧嵐天，過去9日累收3851票，超額12.7倍，今日截止認購。負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民指，帝御‧嵐天擬周日或下周一再加推。南豐將軍澳日出康城第10期LP10明日第三輪銷售179伙，昨截止認購，累收逾2250票，超額11.5倍。

相關字詞﹕新冠疫情 安峯 凱滙 瀚名 帝御‧嵐天

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