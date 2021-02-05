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2021年2月5日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
快手暗盤升1.92倍 每手帳賺2.2萬 首見乙組才穩獲一手 分析：高追需審慎
系統不勝負荷 輝立停快手暗盤交易
諾輝健康今招股 13464元入場
劉麥嘉軒接任積金局主席
北水淨買入縮至38.7億 恒指挫193點
郭明錤：舜宇iPad新鏡頭料今季量產
中芯上季純利大增1.9倍破紀錄
去年港銀少賺三成 壞帳有改善 「還息不還本」延期比例降 考慮4月退場否
銀公拒BNO開戶 金管局料影響不大
剝離信用服務 路透：螞蟻或兩年內IPO
MSCI中國科技100指數 最大權重股美團近12%
內房華夏幸福債務違約 平保股債投資540億人幣
先施賣盤生枝節 馬景煊拒贈公司2.6億
香港電訊去年純利升1.6% 上月5G上客達6.5萬
置富全年分派0.4716元 按年跌8%
百勝中國本業少賺16% 「就地過年」不利業務
中海油今年產油目標最多增5.1%
紫光2億美元債違約 花旗追討本金兼利息
美庫存下跌 油價見1年高 道指早段升250點 美10年債息見1.15厘
蘋果現代Apple Car 傳快達協議
趁GME逼空大戰沽貨 對冲基金賺55億
張兆聰：資金增持舊經濟 短炒留意濠賭股
張宗永：網軍與對冲基金 誰是大衛誰是歌利亞？
技術取勝：上石化挑戰2.1元
盧駿匡：恒指跌勢未改 料短期一浪低於一浪
劉思明：醫藥股走勢迥異 康哲調整可吸
周顯：趁挾高配股 是恩將仇報
譚新強：BNO移居英國人士 應以Uncle Roger為榜樣 不是Uncle Tom
湯文亮：自製競爭對手去「二打一」
德國首都呎價低見3800元 疫下保升勢 代理：成交仍暢旺 料樓價持續升溫
盧楚仁：美匯上升幕後兩「功臣」
疫下度歲黃金檔期 觀塘爆新盤戰 安峯年廿六開價 凱滙年廿七賣204伙
柏傲灣兩伙撻大訂 開放式單位加價25%重售
傅老榕家族9500萬沽寶珊道1號破頂
雲滙「額印貨」1186萬沽 連稅帳面蝕近500萬
恆香廠房改建安老院舍 規劃署不反對
翠華花園車位兩周炒貴10萬
蔚盈軒引入長者智能家居系統
劉思明：醫藥股走勢迥異 康哲調整可吸
【明報專訊】港股昨天急回後低位有承接，近日科網、生物科技、金屬及礦石、教育等大彈後都有回吐，此將會是考驗個股強弱的機會。
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