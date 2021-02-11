趁GME逼空大戰沽貨 對冲基金賺55億

該對冲基金的兩名經理馬沙爾（Richard Mashaal）和岡尼克（Brian Gonick）去年初參與了GME的投資演講後，開始注意該股票。在得悉包括Chewy聯合創辦人科恩（Ryan Cohen）在內的激進投資者也押注GME，他們開始在9月購入該股。

他們當時預期，當下一代遊戲機推出帶動遊戲和配件的需求，GME的股價將受到提振，倘科恩協助GME由實體店經營轉型為電商平台，未來的價值將會更高。至10月底，Senvest已持有超過5%的GME股票，大部分以每股不到10美元購入。

Senvest資產規模升一半

雖然GME的經營表現未如預期，卻因散戶上演逼空大戰，令其股價飈升。當1月26日收市後，有「推特股神」之稱的特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克為GME的升勢發帖，進一步提振了散戶的士氣。原本在逐步減持GME獲利的Senvest，鑑於市况瘋狂，決定沽出全部GME持倉。在1月27日，Senvest向客戶透露從GME的股票大賺，至翌日GME股價在升穿400美元後隨即急跌。

透過GME獲利近7億美元的Senvest，上月扣除收費後的回報率為38.4％。它的旗艦選股基金資產規模，由2020年底的16億美元升50％至24億美元。彭博社引述消息人士稱，美國證交會（SEC）正調查涉及近期部分股票大幅波動的社交平台帖文內容及交易數據，以了解當中是否涉及虛假消息發放、欺詐或市場操控行為。

（綜合報道）

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